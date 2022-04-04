2019年黃大仙10.1暴動　3男今判囚逾4年　另2男入勞教中心及教導所

2019年10月1日黃大仙區有人示威，後演變成警民衝突，5名男子被控當日參與暴動，及涉在被警員制服時反抗。經審訊後，5男早前被裁定暴動及拒捕罪成，今早（4日）在區域法院分別被囚逾4年及進勞教中心等。法官練錦鴻指，當日近千名示威者的行動幾近游擊戰，令整個社區如同戰場，而示威者行為加劇社會分化，扼殺持平理性的討論空間，示威者崇尚的自由民主淪為專制。練官最終判處其中3人即時入獄4年3個月至4年半，餘下2人則判入勞教中心及教導所。

5名被告依次是郭小杰（30歲）、張啟昌（22歲）、何文謙（27歲）、溫梓霖（19歲）及麥浩偉（24歲）。控罪指，5名被告於2019年10月1日在黃大仙龍翔道一帶，連同他人參與暴動。5人另外再各自面對一項拒捕罪，控罪指郭抗拒警長33625、張抗拒警員17587、何抗拒警偵緝警員6729、溫抗拒偵緝警員17416及麥抗拒高級警司2700。5人當中的何和麥均被判監4年半、郭因患遺傳性腎病，獲酌情減刑至監禁4年3個月，張及溫分別被判入勞教中心及教導所。

法官判刑指案發當日為公眾假期，在無人申請集會的前提下，近千名示威者不約而同地身穿類似衣服及裝備出現，他們堵路、投擲汽油彈及燒毀10輛電單車，用雨傘和雜物堵路、及向警方投擲硬物和汽油彈，馬路、欄杆及至少10輛電單車被燒燬。練官認為暴動事件並非完全即興，事發的龍翔道是九龍區主要通道，社區為人口密集的商住區，暴動造成的有形及無形代價十分可觀，示威者在晴天下持傘、攻擊警方、高叫挑釁性和港獨口號，即使警方多次警告及驅散，示威者稍為後退、又再重組和攻擊警方，其行動策略幾近游擊戰，令整個社區如同戰場，不能正常運作。

練官指，事件進一步令社會分化，同情示威者的人被標籤為黃營，不恥示威者的則被標籤為藍營，兩者之間並無中間派，扼殺持平理性的討論空間，示威者崇尚的自由民主已淪為專制。練官續指，逃犯條例條訂草案於事發前3個多月已收回二讀，案發當日的示威者只是借題發揮且出師無名，又指示威者的自私自大為社會帶來恐懼，使香港失去和諧互信及安全平和的大都會形象。練官又指，雖然各被告年輕初犯，但不足以因此而不判監，希望判刑不會對各人漫長餘生造成太多障礙。

案件編號：DCCC 260/2020