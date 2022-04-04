廉署將為特首候選人及助選團宣傳教育　確保選舉廉潔公正

2022年行政長官選舉投票將於今年5月8日舉行，提名期則由昨日（3日）起至4月16日結束。廉政公署為行政長官選舉的候選人、助選人員及選舉委員會委員提供全面宣傳教育服務，確保行政長官選舉廉潔公正。

廉署廉潔選舉事務統籌趙汝達表示，為確保行政長官選舉廉潔公正，廉署將主動為候選人及其助選團隊提供一站式宣傳教育服務，包括安排法例簡介會、派發「廉潔選舉資料冊」及「候選人填寫選舉申報書須知」，以協助他們在競選活動期間更清楚了解《選舉（舞弊及非法行為）條例》的要點。

趙續指，廉署會就過往選舉接獲較多投訴及查詢的範疇加強宣傳教育，包括在選舉廣告內載有支持者或支持機構的名稱圖像、發布有關候選人的虛假事實陳述、未獲授權招致選舉開支及有關填寫選舉申報書事宜等，以免候選人或支持者因誤解或一時疏忽而墮入法網。

廉署亦會向選舉委員會委員派發「選民／支持者須知」單張及刊登專題文章，提醒他們無論以選民或以支持者身份參與選舉時須注意的法例重點。此外，廉署會於選舉當日派員到投票站，以便迅速處理相關查詢與投訴，及在有需要時採取執法行動。廉署人員亦會於投票站及點票站視察投票和點票過程，如有需要，會向當局提供進一步防貪建議，持續改善選舉程序。