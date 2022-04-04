林鄭任內施政被斥違民意　反修例令社會動盪　被轟抗疫不力

林鄭月娥在過去4年多特首任內，被外界炮轟施政違背民意，甚至倒行逆施，最嚴重的是2019年修訂《逃犯條例》惹起外界強烈不滿，爆發持續兩年的激烈衝突，有示威者街頭堵路，擲燃燒彈及搶佔大學校園，導致社會動盪及嚴重撕裂，正當稍有喘息機會時，新冠肺炎來襲，林鄭及相關官員被外界狠批抗疫不力，措施朝令夕改，令市民的生活受到極度困擾，百業被打殘。

於1980年8月加入香港政府政務職系的林鄭，在2006年9月晉升為首長級甲一級政務官。她於2000年8月獲委任社會福利署署長，任內推出一筆過撥款，減低社工薪酬支出，該政策引起社工界反對。2007年7月1日獲委任為發展局局長，處理新界村屋僭建問題，激起當地居民強烈反彈。其後在2012年7月1日獲委任為政務司司長，在立法會會議上指議員誇大鉛水問題，自言「官到無求膽子大」，期間一直被指「好打得」，最後於2017年以777票，成功入主禮賓府，自今擔任公職已逾42年。

不過，她的施政方針屢屢與民意違背，任內多項政策均飽受批評。追溯至她於2017年11月18日推出高鐵一地兩檢合作安排，當時被質疑動搖一國兩制；2018年9月16日颱風「山竹」襲港，翌日香港交通近乎癱瘓，政府宣布停課不停市，她更指僱主、僱員以一個用互諒互讓、體恤的方法處理，其言論隨即引起強烈民憤，大批市民怨聲載道，指認為香港交通混亂和市面狀況惡劣，不應叫人立即上班。

同年她於施政報告提出提出明日大嶼計劃，由於估算造價需要5000億港元，即約香港一半財政儲備，引起爭議。

至2019年2月12日，她提出修訂《逃犯條例》引起社會極大爭議，大量市民於2019年6月9日上街遊行要求撤回修訂《逃犯條例》，同年7月9日承認修訂《逃犯條例》的工作完全失敗，草案已壽終正寢，並於9月4日宣布正式撤回《逃犯條例》修訂。惟其後示威持續，林鄭月娥會同行政會議訂立《禁止蒙面規例》，並於10月5日實施，她認為今次並不等於香港進入緊急狀態，結果規例實施後，社會多區再次爆發衝突，蒙面法形同虛設。

反修例事件稍為平靜，但接着疫情來襲，2020年疫情肆虐初期，香港一直穩住疫情，但第3波疫情於2020年7月再次爆發，當中被指是「走漏」海員和機師，因為他們獲豁免檢疫，卻有部分染疫的海員登岸後進入社區。此舉引來社會反彈，認為她無視社會封關訴求，外界狠批政府防疫管理惡劣。

及至去年底，香港爆發第5波疫情，至今確診破百萬宗，死亡人數逾8千人，加上全民強檢實行與否多次改口，導致市民恐慌搶糧，而多所公立醫院門外排列長長的等候人龍，林鄭亦被轟抗疫不力，市民亦走上自救之路，對政府信心大失。

甚至她戴不戴口罩也惹起爭議。由於她過往出席記者會均不戴口罩，稱要市民看清楚她的表情及情緒，被外界批評她「死撐」，只是文過飾非，在防疫期間難服眾。然而，在上月初她親自主持的抗疫記者會上則罕有地戴上口罩，被問及有關事宜時，她表示是按風險評估，她就做出最適合的工作。

另外，受疫情影響，立法會及特首選舉亦因此延期。其中她於2020年7月31日宣布，援引《緊急情況規例條例》，將原定於2020年9月6日舉行的立法會選舉，押後一年至2021年9月5日舉行；而她於今年2月18日再次宣布，因應疫情嚴峻，行政會議通過引用《緊急法》，將特首選舉由3月27日押後至5月8日舉行，並強調5月8日舉行仍是唯一方案。