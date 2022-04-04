林鄭稱架構重組方案可於任內立法　田北辰質疑向下屆政府施壓

雖然林鄭月娥表明不尋求連任，但相信下屆政府不會放棄北部都會區計劃，又指若下屆特首認同她提出的架構重組方案，可於本來3個月餘下任期內展開立法程序。議員田北辰批評，林鄭既然早於去年3月已向中央表達去意已決，為何還提出該等鴻圖大計，質疑是否向下屆政府施壓。

在記者會上被問到不尋求連任，會否對早前構思的政府改組和北部都會區感到可惜，林鄭強調港府政策有很大的延續性，特別是相關政策得到社會廣大支持。她指政府改組在社會上得到極大回響和討論，暫時亦沒有太大反對意見，若下屆行政長官認同這個政府架構，便會在7月1日前進行籌備和立法，下屆特首就可以用新架構物色新班子成員。

她又指北部都會區能有效深化粵港澳三地關係，看不到為何會停止該項目，加上下屆政府已有較穩定環境。

田北辰對林鄭指去年3月已通知中央不連任的決定，為何同年10月發表施政報告又重點建議推動北部都會區，興建起跨境鐵路前海及架構重組等大動作，儼如她爭取連任的政綱，若她決定不連任，為何要提出有關建議，令人質疑是否向下屆政府施壓，事關下屆政府若不採納，等如不同意她的建議，似是強下屆政府所難。

林鄭提出的架構重組方案，建議把現時「3司13局」增至15個政策局，並建議由下屆政府考慮增設副司長。不過，其中民政及青年事務局和環境及生態局均備受爭議，有議員批評民政及青年事務局缺乏提及青年事務，只得「青年」二字形同虛設，又憂慮由環境及生態局處理環境衞生問題會太離地。其後，有議員指早於10年前已提出增設副司長，嘆「遺憾搞咗10年先做到」。