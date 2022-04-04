信和與社福機構建過渡屋「普綠軒」　坐落荃灣　明年第4季落成

過渡性房屋再有新進展！信和集團今(4日)宣布以象徵性租金租出一幅位於新界荃灣青龍頭的臨海土地，與社福機構普門基金會合作籌建過渡性房屋項目「普綠軒」，提供85個單位，預計最快在2023年第4季落成，營運期約為5年。

「普綠軒」位於青龍頭青山公路的臨海地段，地盤面積約19,000平方呎，以組裝合成建築法(MIC)興建，樓高3層。單位面積介乎146至197平方呎，適合1至3人家庭居住，有需要家庭可獲安排入住相連單位。單位設開放式廚房、獨立浴室、客飯廳等，並會顧及長者及傷健人士的需要。此外，項目鄰近巴士站，有多條巴士線及小巴線直達市區，交通便利。項目已於2月下旬獲得運輸及房屋局的資助。

「普綠軒」將設促進身心健康的設施，包括首個含STEAM（科學、技術、工程、藝術和數學）元素的多功能活動室及種植空間等。信和集團副主席黃永光表示，期望設施能為兒童帶來希望，幫助他們發揮創意潛能。此外，信和集團將透過旗下慈善基金於每個學年，向每個入住家庭的子女提供5,000港元獎學金，及為入住的基層家庭及其子女開設合適的興趣班及課程。