相思灣村霸多次有保護傘　水上活動店又違令　逾10艇出海玩

本港防疫措施未解，惟西貢相思灣村有水上活動店已多次違令營業，繼上月中有人租用獨木舟出海後，東網記者今日(4日)再次直擊有逾20人租艇，而海面有逾10隻艇暢遊，大部分人沒有戴上口罩。根據政府防疫規定，經營獨木舟生意的場所屬體育處所，必須遵守停業令不得開業，惟有人一再視規例如無物，惹人質疑政府作保護傘，包庇違法者。

相思灣村村霸黃子洋在村內曉波徑附近經營的水上活動店趁近日天氣放晴，今日再次開店，在空地上擺放救生衣及沖身設施等，中午記者直擊多名男子提着獨木舟落海。他們兩人一組，有穿救生衣，但沒有戴口罩，涉違反口罩令；至於對出的大海則有超過10隻獨木舟在海上暢遊，有人將獨木舟划至附近一個沙灘登岸。

根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）附表2，商店經營的划船／獨木舟屬體育處所，這些場所須關閉。黃經營的水上活動店一再違反停業令，惟暫未見到政府部門到場執法，東網正向警方查詢相關事宜，正待回覆。

至於有關違建道路及僭建碼頭，現時仍然原封不動，惟修復及執手尾都是公帑埋單。僭建碼頭更在黃子洋的水上活動店前，得益者明顯就是他，難免讓人懷疑上址有保護傘保護，政府部門卻置之不理。

事實上，過往曾有違反停業令的店舖負責人被判囚7日。至於租用獨木舟的市民，若違反二人禁聚令，不但會有可能收定額罰款告票，罰5,000港元；若被發出傳票更有可能需上庭，一經定罪，最高可判罰款25,000港元及監禁6個月。而違反口罩令則會被判罰款5,000港元。