被扔財物僅賠100港元　無家者認為踐踏尊嚴　遞信康文署促道歉

無家者財物被康文署棄置引爭議，無家者向政府索償千元至萬元，惟終僅獲判償100港元，有無家者對裁決感不滿，今日（4日）下午到沙田康文署總部請願，有職員接信。他們要求康文署就事件向無家者道歉，又認為僅象徵式向70位無家者每人賠償100港元，是踐踏了無家者的尊嚴。

他們引用判詞指，康文署將無家者物品放滿12個大垃圾車的處理不恰當，認為無家者申索人不少為坐輪椅人士，難以於深1米大垃圾車底部尋找個人物品，又指署方將物品放入垃圾車、亂成一團及混在一起，亦沒有將物品分類或拍照，認為署方至少須合理保存或記錄，因此不信納康文署是有意讓無家者取回其家當物品。

香港社區組織協會與無家者要求，康文署向有關人士道歉，並與他們會面，討論判決後的跟進工作，期望政府能從善如流，於清潔行動開始前一日通知無家者，並改善存放物品的程序。他們促請當局制訂「無家者友善政策」，向無家者提供儲物設施，保障其財物安全。

事件發生於2019年12月21日的冬至前夕，警方驅趕居於深水埗通州街公園的無家者，他們的家則被康樂及文化事務署當垃圾丟掉，並無於事前24小時通知。有多名無家者其後入稟小額錢債審裁處，向政府索取介乎2,000港元至13,290港元賠償，雖無家者獲勝訟，惟因未有提供損失物品資料及價值證明，審裁官僅裁定署方須向每名無家者賠償100港元。