涉警署襲警鬧事　「姜牧師」認襲警罪判囚2個月

被稱為「姜牧師」的網媒始創人兼記者姜嘉偉，較早前因涉煽惑他人參與未經批准集結及刑毀被捕，獲准保釋候查。今年1月他到屯門警署報到期間，涉嫌頭撼男警2次，被控一項襲警罪，案件今（4日）在屯門法院再訊。被告承認控罪，被裁判官蘇文隆判囚2個月。

30歲被告姜嘉偉，報稱記者。他被控於今年1月17日，在屯門警署一樓報案室的搜身室襲擊男警員59029羅仲明。被告早前另被控一項阻撓在正當執行職務的警員罪，惟該控罪已被控方撤回。本案於今年1月首次提訊，被告一直還押，及後他又因染疫而缺席聆訊。

案情指，當日早上8時許，身有酒氣的被告，手持燒酒到警署報到。由於他的報到時間是在11時，警員遂要求被告等待。期間被告脫去鞋子，拿手機拍攝，並在Facebook開直播，又阻礙警員接聽電話。警員發出口頭警告無果，遂以阻差辦公罪拘捕被告，再帶他到搜身室。在搜身室內，被告用前額撞向警員羅仲明，令對方上唇、前額觸痛及瘀傷，被告則鼻骨骨折。

辯方求情指，被告是基督徒，曾接受神學訓練。事發前一日，被告因對寵物有敏感反應，無法入眠。為免錯過報到時間，他選擇提早前往警署。到達警署後，被告在等候時睡著，有警員叫醒他。被告因「唔夠瞓」而影響判斷力，做出「過火」反應，才干犯本案。辯方又指出，被告手中的燒酒從未打開過，他是打算報到之後才飲用。

案件編號：TMCC 117/2022