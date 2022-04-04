保就業計劃將出爐　政黨倡放寬入息及申請人數上限

政府日前重推保就業計劃，僱員人工3萬港元以下劃一補貼8000港元，為期3個月，預料受惠人士超過110萬人。有政黨今日(4日)就保就業計劃細節，提出6項優化建議，包括放寬保就業計劃的3萬港元入息上限、取消保就業申請人數的上限以及採用實名制等。

該黨的工商專業委員會認為政府可考慮放寬將入息上限放寬至5萬港元，增加政策的靈活性，進一步擴大保就業的作用。取代過往3萬港元入息上限。因為不少中小型的律師行及會計師行等，正因受制於僱員3萬港元薪金上限，結果未能獲得支援。

對於單幢大廈及三無大廈的中小型物管公司，該黨認為應給予財政支援，指因為面對新冠疫情橫行，不少前線物管、保安人員或遭染疫或遭隔離，物管公司需要增聘大量人手以滿足服務條款。因應物管行業的特殊性，薪酬支出佔營運成本的八成，又是勞動密集型行業，僱用的人數較多，現時的門檻無疑將中小型物管公司剔除於「保就業」計劃外。

該黨建議可把他們納入保就業計劃，或參考「防疫抗疫基金」或支援安老院舍的「人手支援特別津貼」，向中小型物管公司提供財政支持，以紓緩他們需額外增聘人手的財政壓力。

此外，該黨建議取消保就業申請人數的上限，萬一政府堅持要設僱員上限，應按照2021年全年的平均僱員人數作上限作選項，若果企業聘請了更多人手，也能夠得到支援。

另一方面，該政黨又認為應該設立保就業計劃延期指標，因為本港將有爆發第6波疫情的可能性，建議政府密切關注計劃的成效並設延期指標，當失業率未能重返3.9%，計劃便啟動延期。此外，政府應將建造業納入保就業計劃資助範圍，現時建造業的失業率為6.2%，高於整體失業率，屬於失業「重災區」。

政黨又認為政府應採用實名制及建立投訴機制，因為根據過往保就業計劃的經驗，有個案指出僱員未能獲得保就業的資助金；亦有出現僱主聘請薪金較低員工替代原來高薪員工以賺取差額，令保就業計劃未有正確發揮其作用。因此，採用「實名制」能保證僱主能將補助金發放到指定僱員身上。