今增3138確診　包括1549快測呈報　12宗輸入病例

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日(4日)新增1,589宗經核酸檢測確診個案，另有1,549宗經快速檢測呈報個案。換言之，本港新增3,138宗確診個案，當中包括12宗輸入病例。第5波至今累計個案共1,161,929宗，其中730,964宗為經核酸檢測確診個案，另外430,965宗為快速檢測呈報個案。另外，全港過去一日再增90名患者離世，第5波疫情已累計逾8,049宗死亡個案。

在12宗輸入個案方面，其中10宗在機場發現，包括2名昨日(3日)抵港機組人員，分別經國泰CX3641由南韓抵港，另1人在3S532由德國經新加坡抵港的航班上工作。另2人為前日(2日)由南韓抵港。另外6宗於昨日由菲律賓、泰國、印度、馬來西亞、西班牙及愛爾蘭抵港。最後2人在檢疫酒店中發現，分別由德國及新加坡抵港。

昨日新增1間院舍爆疫，涉及1名院友經快測確診，截至目前，第5波共有784間安老院舍受影響，殘疾人士院舍則共287間爆疫。在現有爆疫院舍中，其中43間安老院舍，涉約50名院友；另有15間殘疾人士院舍有新增個案，涉及16名院友。歐家榮續指，絕大部分安老及殘疾人士院舍已在今波疫情曾爆疫，分別佔整體97.8%及95%；而感染方面，亦有超過一半院友已確診，過去7日約有200多間安老院舍及80多間殘疾人士院舍仍有個案。

另外，由衞生署公共衞生化驗服務處分析的1,235宗確診個案中，沒人感染Delta變種，另有1,223宗染Omicron，餘下有12宗未完成或病毒量不足未能進行基因排序。有關疫情走勢，歐指出，確診數字有緩慢下降趨勢，但數字仍維持在幾千宗，水平相當高，即社區內每天仍有數千人確診，而且不少人經快測確診，代表病毒量較高，亦即社區內仍有大量傳播鏈。被問到何時能回到圍封強檢無發現確診的時間，歐指過去3周前，確診比例有約10%，而現時已大幅度回落至2至3%，與本港疫情走勢一致。他強調要留意圍封強檢前的確診者，其實毋須再驗，因此有關確診個案均為新發現。

就當局呼籲市民本周末起一連3日進行快速檢測，歐家榮表示政府已向市民陸續派發物資，目的是透過自願檢測揪出社區大部分個案，從而進行隔離及治療，以致可以中斷傳播鏈。此外，市民仍可都檢測中心檢測，相關名額目前仍然足夠。針對假期臨近，歐提醒市民受感染風險仍高，要戴好口罩，避免不必要聚集及跨家庭聚會，如無必要亦不應對人流多的地方。