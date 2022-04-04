內地供港鮮活食品持續穩定　昨供應近2600公噸蔬菜

一度緊張的鮮活食品近期已供應充足穩定，政府發言人今日（4日）表示，根據最新資料，昨日（3日）內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量近2,600公噸，與平日內地供應量相若，其中經由漁農自然護理署及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為556公噸。

菜心及白菜昨日的平均批發價分別為每斤12.2港元及9.3港元，而雞蛋的批發市場供應繼續穩定，過去一星期平均每日供應約390萬隻，與去年平均每日供應量相若。

豬肉方面，昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約45公噸，活豬亦供應正常。而內地供港冰鮮家禽昨日貨量逾15萬隻，而本地屠宰的活雞約1.1萬隻，供應充足。

食米方面，按政府要求，現時食米儲存商要儲備足夠市民15天的食用量存貨。業界表示除了政府規定外，一般也會儲存多1倍存貨，足夠本港市民1個月食用，本港的食米進口及食用量近年來均維持穩定，2月底食米的備存貨量為2.9萬公噸，而可以儲存的食品，例如冷藏肉一般會有約3個月的庫存。