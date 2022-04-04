政界批林鄭抗疫不力無政治能量　導致香港負上沉重代價

行政長官林鄭月娥宣布不再競逐連任，多名政界人士發表意見，有建制派人士和學者均認為林鄭雖然勤奮，但政治能力和應對第5波疫情欠佳，導致本港負上沉重代價，更要中央出手協助；另外亦有民主派政黨認為，林鄭月娥在社會各階層、各種政治立場中都不受落，相信市民都會歡迎她不連任。

有建制政黨表示尊重林鄭的個人決定，亦理解她在任期間，過去數年世界格局是非常複雜多變，特別是地緣政治變化、大國博奕，香港不幸被捲入漩渦中。加上面對世紀疫情，認為林鄭是非常勤力的一位行政長官，但批評林鄭在應對第五波疫情上，未能及早做好準備工作，導致本港受到重創，亦令很多市民喪失性命，比較遺憾。

全國港澳研究會副會長劉兆佳對林鄭不尋求連任並不感到意外，認為在情理之中，甚至可以說是明智之舉。劉指，林鄭任内經歷兩場重大危機，包括反修例暴亂及新冠疫情，已經因為她在應對上的不足、導致香港及國家都要付出沉重代價，及需要中央主動出手相助，令其管治威信及能力大受損害；林鄭亦因此難以有足夠的政治能量，去應對日後的艱巨管治及改革任務，更加遑論應付來自於外部勢力對國家安全及香港安定繁榮的威脅。

他估計，林鄭恐怕亦擔心無法取得中央、選委會及香港市民的信任和支持，因此林鄭不參選，便可以騰出空間，讓中央組建一個更有勇氣、能力、魄力、擔當、對中央忠誠及果斷的特區領導班子帶領香港。

另外，有民主派政黨認為，林鄭月娥在社會各階層、各種政治立場中都不受落，相信市民都會歡迎她不連任。該黨指出，市民與政府間的基本互信和尊重是社會所有事情發展的重要條件，新一屆政府若無法重建和市民的信任，擔心未來管治將仍然舉步為艱。