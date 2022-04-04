阻防暴警拉人罪成囚3個月　女店員上訴獲減刑至囚9周

蛋糕店女店員涉嫌在2019年，於將軍澳港鐵站阻礙防暴警拘捕一名女子，經審訊後被裁定阻撓在正當執行職務的警務人員罪罪成，判囚3個月。她隨後提出上訴，要求推翻定罪及要求減刑。高院原訟庭今年2月開庭審理後，法官黃崇厚押後到今天（4日）宣判，駁回她的定罪上訴，但同意原審的量刑起點有下調空間，批准她的減刑申請，把刑期由監禁3個月減至9星期。

本案上訴人劉詩敏現年22歲，任職蛋糕店銷售員。控罪指她於2019年11月14日，在將軍澳港鐵站A出口外，故意阻撓在正當執行職務的防暴警員張德俊。原審裁判官莫子聰裁決時指，作供的警員誠實可靠，上訴人當時知道有人在將軍澳站聚集，還走一大段路去以身犯險，又質疑她與朋友沒犯事，又何需逃跑，裁定她阻差罪成。

法官今在判詞中，引述上訴人的上訴理據，指原審裁判官不應接受事主警員的供詞。上訴人舉例指，警員指被上訴人阻礙時，他正追捕一名金髮女子，但現場影片卻拍到他追的女子是黑髮。對此法官表示，本案的指控是上訴人阻礙警員，被追捕女子的髮色如何，雖可能對警員的可信性有影響，但非本案關鍵。從審訊紀錄可見，裁判官在判斷案情時，並非全無理會警員證供在此事上的問題。法官指裁判官在考慮此點後，認為不影響警員的可信性，此結論未達致上訴法庭可以干預的程度。法官因此決定維持定罪裁決。

判刑方面，法官認為以此案的嚴重性，即時監禁是合理恰當的刑罰。上訴人在另一女子被警察捉住時，用雙手去扯女子的手，之後2人同被制服，法官認為其行為屬「搶犯」，但性質在同類案件中屬較輕微，刑期有下調空間，量刑起點可由原審的監禁3個月減至9周。因上訴人不認罪，亦無其他減刑因素，故法官將刑期減至判囚9周。

案件編號：HCMA 34/2021