跨境貨運改以全面接駁模式運作　業界稱會影響供港貨物價格

就第五波疫情爆發以來接連有跨境貨車司機確診，港深政府上月中起「加辣」，規地本地貨車司機不准北上作業，只能指定接駁場提貨。物流業界指，相關的全面接駁模式運作，影響供港貨物的貨量及成本價格，促請盡快跨境貨車點到點服務。

香港貨櫃車主聯會林海達補充，現時安排自上月14日實施起，估計每天僅1500架次貨車接駁，佔正常運力20%。他指，有關安排令運輸成本倍增，貨品價格上漲，嚴重影響民生及從業者生計。許多貨主趕出貨下改用水路運輸，導致本港中流水位擠塞，貨物交收效率大跌。

香港貨運物流業協會劉浩然表示，現時陸路跨境運力不足，導致空運貨量減少。機場3月下旬貨運量較去年同期減少超過三成。他指，業界生意已暴跌三至五成，如陸路跨境運輸未能盡快恢復，一旦供應鏈崩潰，物流成本上升，勢必令百物騰貴，出入口及物流企業因無法承受高成本，將會出現裁員潮，推高失業率。

落馬洲中港貨運聯會代表蔣志偉，促請兩地政府恢復香港跨境貨車司機點到點服務。為免兩地口岸檢測標準不一，建議統一進行檢測；跨境貨車司機可在全程「閉環式管理」，車輛經消毒後，車門貼上封條，封條必須整返回口岸，確保司機無隨意落車。