尖沙咀上演「煙花騷」　27歲男子觀塘落網

警方於今年2月5日凌晨接獲報案，指有人在尖沙咀星光大道近麼地道對開位置燃放煙花。人員接報到場，在場檢獲兩組煙花發射器殘骸，每組發射器由100個圓筒型發射管組成。由於燃放煙花位置接近人群及樓宇，對公眾安全及財產構成危險，警方高度重視案件。油尖警區反黑組接手調查案件，經深入調查後，於昨日(3日)在觀塘拘捕一名姓周(27歲)本地男子，涉嫌「肆意或疏忽地燃放煙花或爆竹以致對任何人造成損失或危險」。

初步調查顯示，案發當晚有一架可疑車輛接載3名男子到達事發現場，該3人放煙花後隨即登車逃去。行動中，人員檢獲該輛涉事車輛，被捕人現正被扣留調查。案件仍在調查當中，不排除有更多人被捕。

警方重申，隨意燃放煙花爆竹是極不負責任的行為，對他人及自身安全構成威脅，隨時引起火警甚至發生爆炸，強調會全力追查非法燃放煙花爆竹的案件。

根據香港法律第228章《簡易治罪條例》第四（14）條，任何人肆意或疏忽地燃放煙花爆竹，以致對任何人造成損害或危險，即屬違法，一經定罪可被判監禁3個月或罰款2,000港元。根據香港法例第295章《危險品條例》第6條，除非領有相關牌照，否則任何人製造、儲存、運送或使用任何危險品均屬違法，一經定罪最高可判監禁6個月及罰款25,000港元。