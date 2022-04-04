今增25廈納強檢名單　分布九龍城慈雲山等多地

再有24個指明地方涉及多宗新冠肺炎個案，及1幢大廈因污水驗出病毒，均被納入強檢名單！政府今日(4日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該25個地方的人士，須於明日至後日(5日至6日)期間進行病毒檢測。截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約96%預約名額，政府明日將於青衣長康邨康祥樓對出籃球場重開流動採樣站。

3個月內曾經檢測呈確診(即陽性)結果的人士，包括衞生署已記錄的確診個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試個案，毋須接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，除上述經快速抗原測試染疫並已作出申報者，必須按相關強制檢測通告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合通告要求，換言之，快速抗原測試無驗出病毒(即陰性)結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。如任何人士在強制檢測驗出確診，將和其他核酸檢測或自行快速抗原測試而申報所發現的確診個案一樣，都會按分層分流的治療策略去處理，其隔離安排，以及其同住人士的檢疫安排，與其他確診個案沒有分別。

污水驗出病毒的大廈如下：

1.九龍城啟晴邨滿晴樓

涉及多宗新冠肺炎個案的地點如下：

1.鴨脷洲利東邨東興樓

2.黃大仙黃大仙下邨龍達樓

3.粉嶺祥華邨祥頌樓

4.何文田愛民邨建民樓

5.大圍雲疊花園4座

6.青衣青華苑華璇閣

7.藍田德田邨德盛樓

8.牛頭角彩德邨彩俊樓

9.天水圍天恒邨恒俊樓

10.黃大仙竹園北邨蕙園樓

11.香港仔石排灣邨碧銀樓

12.上水清河邨清潤樓

13.大埔運頭塘邨運臨樓

14.天水圍天慈邨慈恩樓

15.慈雲山慈正邨正康樓

16.秀茂坪寶達邨達怡樓

17.葵涌葵盛東邨盛樂樓

18.大圍美城苑逸城閣

19.葵涌荔景邨樂景樓

20.觀塘翠屏南邨翠榮樓

21.筲箕灣愛東邨愛旭樓

22.大埔富亨邨亨榮樓

23.屯門建生邨泰生樓

24.將軍澳廣明苑廣昌閣