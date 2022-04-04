東網揭油塘混凝土廠違規排煙塵　環保署現作出檢控

油塘2間混凝土廠去年被東網獨家揭發製造大量空氣及噪音污染後，其中1間混凝土廠的續牌申請，於今年1月被環境保護署駁回，並需停工。惟事隔多月，污染情況仍未有改善。環境保護署發言人今日(4日)表示，自空氣污染管制上訴委員會於1月27日駁回中國混凝土有限公司就環保署拒絕其位於油塘東源街22號混凝土廠指明工序牌照(相關牌照)續牌申請的上訴後，環保署一直密切監察上述混凝土廠的運作。署方現就其中一宗違例個案作出檢控，並正就其他發現涉嫌違例個案作進一步搜證及採取執法行動。

位於油塘東源街20號及22號的混凝土廠，早前多次被爆出將沙石直接倒進海中，製造大量空氣及噪音污染後，環保署於今年1月駁回上址的混凝土公司續牌申請的上訴，並要求工廠停工及於60日內清理水泥物料。至於另一間東源街20號的混凝土廠，則向環保署申請續領牌照，至今未有結果。

環保署今表示，已於1月28日去信提醒中國混凝土有限公司，根據《空氣污染管制（指明工序）規例》，相關牌照在上訴被駁回後即告無效，並需在60天內清理廠內的水泥物料，期間該混凝土廠必須停止進行涉及指明工序的相關運作，否則即屬違法。混凝土廠已在環保署容許的限期內清理廠內筒倉的水泥物料。

環保署一直密切監察混凝土廠，並在巡查時發現該混凝土廠在相關牌照失效後仍有繼續進行懷疑涉及指明工序的運作。環保署會通知相關政府部門有關情況，以便從多方面嚴厲打擊有關違例事宜，正準備向法庭申請禁制令，要求該混凝土廠即時停止涉及水泥工程指明工序的運作。