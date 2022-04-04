粉嶺第48區將建6座公屋　議員批建屋慢　欠規劃交通配套

公營房屋供不應求，粉嶺第48區工業區部分用地將轉作住宅發展，興建6座公營房屋。立法會房屋事務委員會今(4日)開會討論有關事宜，會上有議員質疑政府早於2016年已將該區用地改劃為發展公營房屋用地，但建屋遙遙無期，促署方提早於2027年落成項目。另有議員批評局當區交通及規劃配套不足。

項目預計提供4,000個單位，料獲批撥款後，5年內完成工程，並於2029年起分階段落成，造價為11.45億港元。議員黃元山直斥，政府建屋進度緩慢，促政府承諾在2027年完成興建項目。

議員陳學鋒批評，當區規劃配套不足，附近僅有街市及學校，但大部分生活所需仍位處市中心，認為住戶如同搬入孤島。他又指，從設計圖上發現，通往將興建的公營房屋僅有1條小路，建議當局重新審視整體配套。議員吳秋北批評當局的交通評估太樂觀，預計項目可增加1萬人口，建議政府應就大窩西支路增加交通配套。

房屋署副署長(發展及建築)梁健文回應指，由於項目牽涉2階段，包括基礎工程及土地平整工程等，加上工地有斜坡需平整，需要一定時間處理。他又指已盡量壓縮部分交接程序，當土木工程拓展署完成平整工程後，房署會馬上進行打樁及起樓，同時項目將使用組裝合成法以加快建屋時間。他續指，發展局近期建議壓縮城規及收回土地條例等程序並不適用於上述項目，因上述項目已邁入收地階段。

談及交通配套方面，他續說大窩西支路重置後會擴寬，運輸署亦會積極考慮增加接駁通往鐵路站的巴士線及增加巴士線。