政Whats噏：立會周三用遙距表決　鄧家彪乘機游說議員撐動議

雖則疫情趨向平穩，立法會本周三大會仍以視像會議進行，仲會採用遙距表決，所以班議員今日(4日)就做咗搖距表決嘅綵排，議員陸瀚民嘅結論係到時都係坐定定好啲，而提出動議嘅議鄧家彪就話希望大家都支持原動議，咁就唔使表決嘞！睇嚟呢個係不可能的任務，事關佢個動議有8個議員修訂，最驚到時好多議員投錯票就真。

立法會無論大會同各事務委員會都改以遙距視像會議方式進行，大會更加係壓縮議程，而本周三大會實際上喺處理返1月26日嘅議程，屆時會恢復處理口頭質詢同書面質詢，同時會處理鄧家彪動議嘅「改革香港的扶貧政策和策略」議案。

等咗兩個幾月，可謂頸都長，終於等到動議辯論自已提出嘅動議，阿彪話因為涉及多議員嘅修訂案，估計係首個使用遙距表決嘅立會議題。佢仲做埋游說，話如果到時同事一致同意佢嘅議案，就唔需要遙距表決嘞！

唔知佢呢個游說嘅理由充唔充分呢？係咪可以令其他8名提出修訂嘅議員可以回心轉意呢？大家要目以待。

不過，有參與今日綵排嘅陸瀚民就得出一個結論，議員遙距記名表決嘅最好方法就係「坐定定」用上一部手機、一部ipad，同一部電腦。

陸仲話立法會因疫情採用搖距會議已經有個幾月，其實由商界學界到政界，網上會議、網上課堂、網上記者會都係新常態，依家市面邁向復常，相信立法會亦係時候開始思考疫後嘅復常同和重建方略喎。