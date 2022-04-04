去年抽驗約6萬食物樣本9成9合格　議員關注網購食物安全

食物安全與生活息息相關。食物安全中心今日(4日)總結去年的工作，全年所檢測的66,300個食物樣本中，合格率達99.9%，僅98個樣本因被驗出衞生指標、防腐劑或金屬雜質含量超出安全標準或含未有標示致敏物而未能通過檢測。有議員關注網購食物、禁瘦肉精豬肉及日本福島核電廠排放核污水對進口食物的安全。當局則回應指所抽查的網店食物合格率與實體店相符，會檢查持牌人於網上的宣傳及試買其產品進行調查，亦會於核電廠排放污水後增加抽查日本進口食品，確保食品安全。

立法會食物安全及環境衞生事委員會今日召開會議，會上多位議員關心網購食品的安全問題。議員梁毓偉指現時社交平台出現眾多團購，於內地及外地購買食材，詢問當局如何抽查直送食品的安全。食安中心食物安全專員黃宏回應指，去年的檢測中，有約5,000個為網購食物，發現衞生程度與實體店相若，中心亦會與海關合作，檢查部分受限高風險食物，例如肉類及蛋類，確保它們獲合格的證明或批准，去年的抽查中亦全部合乎要求。

議員陳沛良認為每日平均只檢查約14個網上食品樣本，要求增加檢測量，但黃僅指會以風險為本抽樣調查，按市民的消耗量挑選食品巡查。黃又指，去年亦主動抽查約2,300次部分食物銷售持牌人的網上宣傳有否合乎牌照要求，亦進行298次「試買」網上食品，發現食品的溫度符合法規。

議員邵家輝則表示，社交平台眾多鮮活貨品的銷售未有展示牌照，稱不少為騙案，要求當局關注並多加巡查執法，提防市民受騙。

議員鄧家彪亦關注豬肉含瘦肉精的問題，認為當局應修改法例禁止有關豬肉進口，並指內地已禁止，本港應參考較高規格的食物安全標準。黃宏表示，當局正檢視相關標準，期望今年內向立法會交代進展，會考慮國際的建議及鄰近地區的標準，並強調要視乎港人的飲食習慣來制訂政策。

鄧亦擔心，日本福島核電廠將於明年排放核污水會對進口食品帶來食安風險，食物及衞生局副秘書長(食物)李炳威回應指，當局於日本宣布建議後有反映關注，指國際及日本核原子能機構會審視有關排放對環境的評估報告。黃宏則指，中心會於排放後加強巡查日本進口食物，而去年約9,000個食物樣本中的輻射含量均合乎國際及日本標準。