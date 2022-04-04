綠在區區新批10回收便利點　料提供近200個就業機會

綠在堅城已在疫情下投入服務。

環境保護署於各區共設立「綠在區區」的社區回收設施，收集各種回收物，惟近期受疫情影響，部分回收店的人流暴跌，回收量亦急挫。環境局今日(4日)表示，環保署「綠在區區」正在擴展社區回收網絡，今年將新批共10間「回收便利點」，料提供約200個不同工作崗位的就業機會，當中6間已在疫情下投入服務。

環境局表示，環保署在擴充「回收便利點」，提升社區回收服務。當中已有6間新增「回收便利點」在過去兩個月投入服務，包括綠在鴨脷洲、綠在跑馬地、綠在堅城、綠在聯和墟、綠在太和及綠在朗屏。還有4間將新開，包括綠在佐敦、綠在建生、綠在二陂坊及綠在西貢墟，預計今季內會陸續投入服務，令「回收便利點」總數擴展至共32間。

新一批「回收便利點」料提供約共200個不同工作崗位的就業機會，同時多間「回收環保站」亦在聘請約共70位職工，包括長工、兼職等。另提醒市民在抗疫期間，外賣即棄塑膠等大增，呼籲市民乾淨處理可回收物，包括各種各樣可回收廢膠、紙、金屬、玻璃樽、小型電器、充電池等。