複合變種病毒未錄數據庫　本港兩宗輸入病例或為全球首現

衞生署衞生防護中心日前證實，在今年2月初從荷蘭抵港的乘客中，發現兩宗Omicron變種複合病毒個案，幸病毒未傳入社區。惟港大醫學院研究發現，該兩宗輸入個案所涉及Omicron BA.1及BA.2的複合變種病毒，並未錄入全球流感共享數據庫(GISAID)及基因銀行的數據庫當中，意味着該兩宗病例很大機會是首次發現的個案。有關研究於《medRxiv》預印，正待同儕審批。

港大公共衞生學院從去年11月15日至今年2月4日抵港的198宗輸入個案中分析，其中180宗已完成病毒基因排序，發現58宗屬Delta、66宗屬Omicron BA.1、28宗屬BA.1.1、26宗屬BA.2，而餘下的兩宗則為衞生署早前公布的BA.1及BA.2的複合變種病毒。兩名患者分別於去年11月及去年6月完成接種兩針復必泰疫苗；其中一人於今年1月底出現喉嚨痛和咳嗽，另一人則沒有病徵。而兩宗混合BA.1+BA.2的個案，二人亦有流行病學關連。

不過，研究人員未在GISAID及基因銀行的數據庫中，找到與該兩宗個案吻合的資料，不排除是新的個案，但目前未推斷到病毒混合來自的地區，有關潛在風險或不可忽視。內文另提到，傳播率高的Omicron已導致BA.1和BA.2共同地在很多地區廣泛流通，或會提供充足機會讓其產生新的「重組體」，一是自行重組，或是跟其它變種病毒重組。