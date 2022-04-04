政Whats噏：江玉歡驚嘆大嶼山人流稀少　的士司機呻生意差

疫下市民飽受居家之困，而周末正係郊遊好時機，選委會界別議員江玉歡都唔例外。她上周六(2日)去咗大嶼山一遊，不過沿途悄然無聲，因為受機場大幅縮減營運影響，成個大嶼山都靜咗落嚟，佢期間仲遇上大嶼山的士司機同外籍人士，言談間都感受到佢哋嘅無奈，唔知喺邊方面令到江玉歡咁感嘆呢？

佢就話由於東涌發展嘅關係，梅窩人流大減，依賴東涌短途客同機場客嘅大嶼山的士司機，客人更加係水盡鵝飛，生意不復往昔。所以有的士司機都同佢講，話佢哋嘅生意同天氣掛鈎，周六係最旺嘅日子，但受疫情影響，生意大不如前，平日有時扣除車租，僅得100港元嘅收入。加上政府嘅資助都忽略佢哋，只有入氣津貼但無生意，就算唔使錢入氣都沒用。

話說佢喺梅窩等車嗰時，亦聽到一班外籍人士交談，當中各人都有所計劃，其中一位話會去新加坡，雖然好喜歡香港生活，但由於防疫政策好inconsistent(不一致)，已經2年幾無探家人，仲形容喺it is exhausting(筋疲力盡)，而江聽完之後，都形容呢句話講出唔少人嘅心聲喎!！