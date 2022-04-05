訛稱瀏覽太多鹹網要罰款　假警察網站釣魚攻擊呃信用卡資料

香港生產力促進局轄下的香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）近日收到一宗涉及假冒香港警察網站的釣魚攻擊，指有關人士瀏覽得太多色情網站，要求其提供信用卡資料來繳交數千港元罰款，若不遵從就會刪除有關人士裝置內的所有檔案。HKCERT已聯絡相關服務供應商移除相關網站，呼籲市民要提高警覺。

HKCERT指，進入相關假網站後會見到網址和機構標誌，與真香港警察網站無異。經分析後發現，該假網站是採用近期再興起的Browser in the Browser(BitB)嵌入式瀏覽器攻擊，所見到的網址列、工具列和索引標籤只是黑客利用JPG方式製作出來，當瀏覽器進入全屏幕模式時，真網址列會被隱藏，這樣整個外觀就會跟平時上香港警察網站一樣。

其實這類釣魚網站有數個識別位，例如按下ESC就會退出全屏幕模式顯示真正的網址，假網址列上的網址是不可以修改的，用任何瀏覽器都只會顯示Chrome外觀，以及不可以在手機上瀏覽。

HKCERT已聯絡相關服務供應商移除這個網站，但相信這類釣魚攻擊會持續演變，故建議市民留意網站連結的串法，因假網站是不可以使用該機構的網址 （例如攻擊者只能利用hkcert.co去假冒hkcert.com）；點擊任何連結前必須考慮連結的真偽和傳送者是否可信；只在可信的設備下進行信用卡付款；確認是否付款到可信的機構等。