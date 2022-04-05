調查發現約6成兒童未曾接受健康評估　團體促重啓兒童健康調查

有團體關注兒童健康調查的進展，以問卷調查形式收集基層家長意見，發現逾8成家長認為現時健康或營養評估的費用昂貴，大部分只能承擔300元以下的評估服務費用；另有9成家長同意或非常同意，至少每5年進行一次兒童健康調查。該團體認爲現行政策未能充分照顧兒童需要，促請港府重啓兒童健康調查，參照目前人口普查的方式，每5至10年舉行一次，持續追蹤本港兒童的健康情況。

民社服務中心於去年12月至本年3月進行問卷調查，收集102位基層家長的回應，結果顯示，超過80%的家長認為現時健康或營養評估的費用昂貴，有近6成兒童未曾接受健康評估；多於8成受訪者同意或非常同意，若有免費健康及營養評估，會帶小朋友參與。不過，就現時免費的學童保健服務，7成多的家長覺得有關服務未能為家長提供營養指引及知識。

另外，團體今年與香港社區營養師合作的「基層兒童營養情況」研究報告，指出在社區自發服務介入前，兒童營養完全不均，反映政策和服務介入的重要性。該團體又指，衞生署曾於2005至2006年期間進行了兒童健康調查 (CHS)，並於2009年公布結果。該報告提供多項有關香港兒童的資料，當中有建議港府應定期進行相關調查，惟新一輪調查依然杳無音信。

研究小組認為，兒童健康調查可提供數據作制定政策，因10多年前的報告未必對現時有很大參考價值，故期望當局重啟並正名調查為《兒童身心健康調查》，正視兒童身心健康；至少每5年進行一次調查；另將居住環境列入影響兒童身心發展的因素之一，給予研究比重。小組也稱近年不少學童因精神健康問題尋短，建議評估兒童的風險因素情況。