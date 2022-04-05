東方日報A1：任內倒行逆施　林鄭落台太遲

香港過去數年經歷反對修訂《逃犯條例》激烈示威和新冠疫情，各行各業被打殘，行政長官林鄭月娥成為眾矢之的，任內被批評倒行逆施、令社會撕裂、抗疫不力，令市民生活難上加難。林鄭昨早宣布以家庭為由不會參選第6屆行政長官選舉，結束過去42年的公務生涯，一走了之。而不會連任的意願早於去年3月向中央表達，亦獲得理解。林鄭落台太遲，疫禍責任等亦必須追究。有政界人士指，林鄭在處理第5波疫情上，未能及早做好準備工作，導致本港受到重創，很多市民喪失性命，又認為她在社會各階層、各種政治立場中都不受落，相信市民都會歡迎她不連任；亦有學者認為林鄭應對社會動亂和新冠疫情欠佳，亦難以有足夠的政治能量，去應對日後的艱巨管治及改革任務。

林鄭月娥在過去4年多特首任內，被外界炮轟施政違背民意，包括架空土地供應專責小組推出明日大嶼填海計劃，最嚴重的是2019年反修例惹起外界強烈不滿，爆發持續兩年的激烈衝突，有示威者街頭堵路，擲燃燒彈及搶佔大學校園，導致社會動盪及嚴重撕裂。2020年初，修例風波未止，新冠肺炎來襲，林鄭及相關官員被外界狠批抗疫不力，措施朝令夕改，令市民的生活受到極度困擾，百業被打殘。

在昨早舉行的行政長官抗疫記者會上，林鄭宣布，不會參選第6屆行政長官選舉，並說早於去年3月兩會時已向中央表達意願，亦獲得中央理解，希望退下來的考慮全是家庭，直言「家人認為我夠鐘返屋企」。她又解釋，昨日是特首選舉提名期開始後的首個工作天，形容已是第一時間通知大家，而因為近日忙於抗疫，故她暫時未有未來的計劃。她又指過去面對暴力示威和疫情等眾多挑戰，承受極大壓力，感激中央支持她工作下去，又感謝同事、行政會議非官守議員、立法會議員各司其職，以及家人的體諒，唯獨沒有感謝過去數屆特首都有感謝的香港人。

任期餘下不足3個月，她表示會盡力籌備5月8日進行的行政長官選舉、繼續抗疫工作，避免下一波疫情爆發、做好香港回歸25周年慶祝活動，以及做好政府過渡工作，包括可能重組政府，又祝願下屆行政長官和管治團隊事事順利。

各政黨紛紛回應林鄭不再連任，有建制政黨表示尊重林鄭的個人決定，但批評她在應對第5波疫情上，未能及早做好準備工作，導致本港受到重創，亦令很多市民喪失性命。另有民主派政黨認為，林鄭在社會各階層、各種政治立場中都不受落，相信市民都會歡迎她不連任，又指出新一屆政府若無法重建和市民的信任，擔心未來管治將仍然舉步維艱。

全國港澳研究會副會長劉兆佳對林鄭不尋求連任不感意外。劉指，林鄭任內經歷兩場重大危機，包括反修例暴亂及新冠疫情，已經因為她在應對上的不足、導致香港及國家都要付出沉重代價，及需要中央主動出手相助，令其管治威信及能力大受損害；林鄭亦因此難以有足夠的政治能量，去應對日後的艱巨管治及改革任務，更加遑論應付來自於外部勢力對國家安全及香港安定繁榮的威脅。他估計，林鄭恐怕亦擔心無法取得中央、選委會及香港市民的信任和支持，因此林鄭不參選，便可以騰出空間，讓中央組建一個更有勇氣、能力、魄力、擔當、對中央忠誠及果斷的特區領導班子帶領香港。

64歲的林鄭月娥，於1980年8月加入香港政府政務職系，先後在20個不同公務崗位超過36年，包括社會福利署署長、房屋及規劃地政局常任秘書長（規劃及地政）、香港駐倫敦經濟貿易辦事處處長、民政事務局常任秘書長等，並在2006年9月晉升為首長級甲一級政務官。2007年7月1日獲委任為發展局局長，2012年7月1日獲委任為政務司司長。2017年參選第5屆行政長官選舉，並以777票當選。

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