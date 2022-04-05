樹仁大學設抗疫輔導熱線　助市民疏導負面情緒

第5波疫情在高位徘徊多時，市民難免深受情緒問題困擾，香港中學文憑考試（DSE）如期今月22日開考，考生及家長亦壓力倍增。為助市民疏導負面情緒，有大學推出抗疫心理輔導熱線，將向受疫情影響而感到情緒困擾的大眾市民提供免費支援。

抗疫心理輔導熱線「仁心熱線」由樹仁大學輔導暨研究中心，與亞洲專業輔導及心理協會，以及香港學校輔導專業人員總工會合作推出。計劃包括電話熱線服務及網上心理支援服務兩部分，熱線輔導員由經過培訓的輔導心理學系學生及畢業生或註冊輔導員擔任，將提供情緒疏導、家長管教諮詢、提升親子關係策略、疏導DSE考生壓力等服務。

熱線27178637將在星期一至五上午9時至下午3時提供服務。網上心理支援服務每節30分鐘，接受網上預約，或由電話熱線服務及其他疫情支援熱線機構轉介。首輪服務即日起開始，為期兩個月，並將視乎社會需要作調整。

負責籌備項目的註冊輔導心理學家余鎮洋及章景輝稱，近期疫情嚴峻，有些市民可能開始出現疑病症病徵，擔心或覺得自己出現健康問題，害怕外出而斷絕一切社交，甚至一日內重複進行快速檢測，影響日常生活。而隨着抗疫時間延長，市民或會感到抗疫疲勞，容易沮喪、暴躁，甚至引發家庭衝突或家暴，在全民檢測前後亦可能有更大的焦慮情緒。就DSE考期臨近，他們期望熱線可幫助有需要的家長和學生疏導負面情緒，並建立正向應對壓力技巧，應對各類挑戰。