警查油麻地禁錮及斬人案　揭住宅暗營百家樂賭檔拘46男女

警方今日(5日）凌晨零時許接獲報案，指油麻地砵蘭街109至113號偉華大廈的一樓上住宅單位，懷疑有人遭非法禁錮；與此同時，亦接報指上址一名女子被人斬傷，隨即派出大批軍裝及便裝警員趕至現場登樓調查。警員到場發現懷疑案發單位大門及鐵閘反鎖，遂通知消防到場協助破門，其後揭發上址為一個百家樂賭檔，並裝有隔音設備。

行動中，警員當場拘捕46人，分别23男23女，並檢獲一批證物，包括一張百家樂賭枱及賭款。被捕者包括主持，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。

其餘45名賭客，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599G章），被警方發出定額罰款通知書，所有被捕人士帶署扣查，至於有否黑幫操控，以及涉及賭款等證物總值，有待深入調查。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。