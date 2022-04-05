文憑試確診或密接者須清晨匯報　考生斥加重壓力被玩殘

本港疫情持續，教育局早前對中學文憑試(DSE)的開考日子舉棋不定，至昨日(4日)終宣布如期本月22日開考，整個考期壓縮至3周完成，竹篙灣將設特別試場供檢疫及確診考生應考。考試及評核局公開考試總監麥勁生今早(5日)在電台節目表示，竹篙灣隔離中心的隔離個案已逐步離開，以騰出空位，開考時能容納逾千名考生，相信可足夠應付需要，亦有其他設施作後備考場。

麥承認，若有考生在考試當日確診，要在早上6點半前致電熱線聯絡當局，安排點對點抗疫的士，接送考生到竹篙灣考場，當局會確保有足夠人手接聽電話，亦預留足夠抗疫的士，呼籲市民切勿濫用熱線，以免影響考生。應該屆考生不滿指，應付文憑試已壓力重大，但仍要考生在清晨做快測及致電熱線，形容被當局「玩殘」。

另外，到竹篙灣應考的考生，若遲到可獲考評局酌情處理，例如延長考試時間，若確診考生因身體狀況，或不願去竹篙灣應考，可申請成績評估。

學友社學生輔導顧問吳寶城則表示，有關安排可減低考試的不確定性，但亦質疑考生當天早上是否能打通考評局的熱線，以及召喚到抗疫的士，建議考生應考前已要留意身體狀況，考試前一晚亦進行快速測試，並早作出準備。他預料，只有自覺在公開試發揮得比校內試更理想的考生，才會在確診後選擇繼續應考，認為人數不會多，考生可預先徵詢老師意見，評估自己參加公開試的成績再作決定，並建議考生預先準備到竹篙灣考試需帶備物品的清單。