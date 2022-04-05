六大宗教悼疫下亡者盼生者節哀　冀香港早日走出陰霾

第5波新冠肺炎疫情持續超過3個月，累計逾8,000人病亡，大多為長者或長期病患。適逢今日(5日)清明節，有團體發動本港6大宗教製作「悼亡慰生儀禮」視頻，冀讓染疫離世者安息，盼生者節哀並得安慰。

香港社福界聯合抗疫大行動發動6大宗教，包括佛教、天主教、孔教、伊斯蘭教、基督教和道教，預先製作「悼亡慰生儀禮」，並在今日清明節播放，不只希望亡者安息，亦盼望在世的患病者和廣大市民能得到祝福和鼓勵，加添信心和力量戰勝疫情。

其中孔教學院在上周五(1日)舉行祭亡慰生儀式，奏起哀樂。孔教學院院長湯恩佳表示，孔教的不忍之心與仁愛之心，對每一個逝去的生命感到惋惜，對於每一個喪失親人的民眾表達深切慰問。他又希望在儀式中，生者能重生思考活着的意義，明白生命的珍貴及易逝，從而珍惜生命。

在伊斯蘭教方面，愛群清真寺暨林士德伊斯蘭中心教長楊興本表示，香港已被新冠疫情困擾2年，多名患者離世，情況令人痛心。他認為面對疫情的方法是忍耐，因為人本屬真主阿拉，離去亦是回歸阿拉，又希望賜港人堅強的心志應對，及感動中央的援助。

另外，天主教香港教區輔理主教夏志誠表示，對大量死亡個案感到惋惜和無奈，認為當前的現實，正提醒大家要珍惜身邊的親友；而身邊亦有不少人因為這場疫症，生活面對艱難，情緒亦感到困擾，呼籲港人多聆聽他們，以及為有需要的人提供物資上的支援。