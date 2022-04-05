網戀投資騙案升　揭「緣起緣滅」4部曲　受害者血本無歸一殼淚

與投資相關的情騙案件近年有所上升，警方為避免無辜市民再受傷害及損失，在社交網站公開騙徒同受害人之間的真實對話節錄。警方指，騙徒會先以甜言蜜語騙取受害者的信任及感情、再帶受害者進入投資騙局，及後要求受害者下載虛假程式進行「投資」，但至受害者想取回平台上的金錢時，平台卻扣起金錢並要求支付保證金等，但是受害者最終仍無法取回金錢。

在警方公開的對話中可見，在第一步中騙徒會以「甜絲絲」的開始，如「我就加了你一個人，因為跟你是第一個聊天」，「好有緣分」等等。至後來騙徒會在情話間加入投資的話題，如「數字幣晚上的節點還不錯喔，人家帶你一起好不好」、「我們也能多個話題」等。其後，騙徒會要求受害者下載虛假程式，並會在初期讓受害人賺點錢，嘗個甜頭。

但當首筆錢到帳後，騙徒就會換一個藉口再騙取金錢，並要求受害者在平台上投放更多金錢。最終，受害者想取回平台上的金錢時，平台卻扣起金錢並要求支付保證金等，但是受害者最終仍無法取回金錢。受害者發現自己被騙，並與騙徒對質時，但對方反惡人先告狀稱自己會報警，要稱「若我拿不回來我給你補的資金，別怪我心恨」。

2020年初興起網戀投資騙案，即混合網上情緣騙案及投資騙案的手法，至2021年相關騙案達642宗，比前年的181宗上升3倍半，損失金額高達3.6億港元，不少有投資經驗或專業人士都中招。警方曾分析，21至50歲是較高危受害群組，而且女士特別容易受騙，女性與男性受害人比例是5比1。