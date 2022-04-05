院舍成爆疫重災　議員轟多個政府部門塞責　令長者死亡率急升

本港第5波疫情大爆發，安老院舍成重災區，立法會福利事務委員會昨(4日)召開會議，議員田北辰引述指，昨日議程內容提到多達90%安老院舍曾在第5波下爆疫，他認為不止對勞工及福利局、社會福利署表示失望和遺憾，好多政府部門同樣要「孭飛」，例如在院舍早在2月底已預約政府外展接種服務，但因部門「縮沙」，最終拖了10日才成事，而因院舍有染疫或死亡個案，預約針數大減。

田表示，有院舍在2月28日預約政府外展隊上門接種100針，結果部門突然縮沙，最後拖至3月10日才成事，亦因為有確診及死亡個案，最後只係接種了60針。

他又指，政府在2月24日已經收到第一批新冠口服藥，他明白公立醫院的需要求，但質疑「係咪代表一劑都唔可以俾啲院舍呢？」他又指，有位於新界西北的院舍反映在3月15號才收到口服藥，與政府收到藥的日子相隔了3星期。

田又指，在第5波初期院舍曾經提出多個訴求，但都得不到政府重視，反而當中央援港防控專家組組長梁萬年表示要香港要「減少染、重症、死亡」，港府隨即投入大量物資，「依家仲多到塞住條通道，甚至要轉送俾人。」

他批評，歸根究柢各個政府部門在支援院舍醫療服務方面都出現嚴重問題，亦都沒有清晰的指引及時處理。田又解釋指，昨日沒有在委員會的「遺憾議案」上投票，是因為不止對勞福局及社署表示失望和遺憾，更加要包括其他部門。