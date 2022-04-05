梁君彥指立會回歸理性　行政立法關係回暖

上屆立法會延任一年，總共有5年任期。主席梁君彥在立法會年報回顧上屆立法會工作，指延任一年，立法會回歸理性，並有效處理積壓多時的大量議程，包括多項民生法案，破紀錄通過46項政府法案，較過去幾屆每個立法年度，多出一倍以上。

梁君彥表示，在過去數年，部分議員千方百計「拉布」及妨礙會議進行，以拖延甚至癱瘓立法會運作，令議會以至整個香港停滯不前，但最後亦得以重回正軌。對於行政、立法關係，他指關係回暖，恢復特首質詢時間，而議員提問重歸平和理性，亦加強與中央官員的交流。

新一屆立法會已於年初展開工作，議員人數亦增至90人。梁指為應付會議場地和辦公地方的額外需求，立法會綜合大樓將於2022年年中開始擴建工程，目標在2025年年中前完成，秘書處正與政府相關部門緊密合作，確保擴建工程順利進行的同時，立法會能如常運作。

展望未來工作，他指穩控疫情，保障公眾安全和健康，讓市民生活和經濟活動，盡快回復正常，是當前壓倒一切的任務，又指議員定會與政府及市民，同心協力抗擊疫症。