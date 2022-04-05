孝子賢孫無懼疫情　清明拜山人流不減　大呻祭品價格貴近倍

清明時節中國人傳統上會拜山掃墓，今日(5日)為清明節正日，大批孝子賢孫到墳場拜祭先人。東網記者今早於香港仔華人永遠墳場視察，現場人潮頗多。有市民表示會做足防疫措施，不太擔心染疫風險；有市民則指乳豬比往年貴300港元，但為祖先「貴貴都買」，而紙紮祭品亦較往年貴約100港元。

記者於今早約10時在香港仔華人永遠墳場巡視，只見人流未有因疫情而減退，仍有逾百人上山，等待電梯上拜祭骨灰甕位場所的人流不絕，平均需等逾10至20分鐘，人流直至中午才有所減少。

關女士一家稱，今年購買乳豬貨源充足，但價錢明顯大升，往年只需幾400多港元的乳豬，今年大升至788港元，總共購買逾千港元食品拜祭先人，但稱「又唔係成日，一年先嚟一兩次」，故仍願意花錢購入乳豬。

盧女士則表示今年在疫情之下經濟下滑，大部分祭品都較以往貴，「往年大約百多港元2包祭品，今年要用200幾」。她又稱今年人流較多，由柴灣出發以往毋須1小時已可到達香港仔，惟今天卻需要超過1個半小時才可到達拜祭，塞車加上人流頗多及巴士班次減少，令拜山時間大增，在人多情況下為減低傳播風險，8人家族也只好2人一組輪流分批拜祭。

李先生則表示，今年人流極多，暫不太擔心染疫風險，但坦言疫情下也有朋友的子女因染疫而亡，故在清明拜祭時特別感到傷心。