公眾殮房臨時凍櫃被爆唔夠凍　遺體現腐爛　殯儀業籲速辦喪禮

本港第5波疫情未平，2、3月份更尤其嚴峻，單日死亡數字屢創高峰，公立醫院殮房更現「屍疊屍」慘況，家屬想為其辦喪事風光殮葬亦受影響。殯儀業商會理事長郭凱邦今(5日)在電台節目表示，早前情況最嚴重時，患者由離世至出殯幾乎需時1個月處理，而近期已加快處理速度，最快一星期可完成。他透露，由於近日氣溫回升，即使公眾殮房加設臨時凍櫃，仍出現遺體腐爛情況，呼籲家屬盡快為先人處理後事，或改以視像形式直播喪禮，勿堅持要等待外國親友回港。

郭指出，第5波疫情前平均3至4天可辦理死亡文件，惟疫情過多遺體，嚴重超出負荷，人手短缺，之前3月初情況最嚴重時，有死者需等至3月底才可出殯。他坦言，事件經廣泛報道後，當局有加派人手，包括聘用退休法醫加快文件辦理，現時約一星期時間可完成手續，但由於殮房積存遺體情況仍然存在，要完全紓緩或需2至3個月時間。

他又指，雖然現時公眾殮房加添了臨時凍櫃，但早前氣溫回升至攝氏20至30度，凍櫃在日曬雨淋下效能受到影響，部分遺體可能腐爛。他稱，部分家屬可能因為確診，而未能即時為先人辦後事，但亦有人希望等待外國家人回港，才送先人最後一程，導致個案堆積。