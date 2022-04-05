美容店停運3成舖執笠　轟港府大細超　「的士咁細都畀坐5個人」

美容業停工3個月，行業萎縮3成，業界籲政府「精準抗疫」，疫情放緩下提高重開部分風險較低的服務，助業界「止蝕」。資歷架構美容及美髮業行業培訓諮委會主席楊慧君接受東網查詢時表示，估計第5波疫情下美容業已大幅萎縮，不少美甲師改為上門服務，批評政府制定抗疫措施時未有「理解個行業點營運」，更斥「美甲店幾細，都大過架的士啦，反而的士可以繼續運作坐成5個人」。

楊指出，美容美甲的從業員約95%是婦女，有新移民亦有單親媽媽，當政府決定讓業界停業，基本上她們每月只會有底薪，「根本唔夠養家，有人新年要去做走鬼檔(非法小食攤)，其實聽到都好心酸」。她又提到，業界曾多次向當局反映意見，惟當局未能給予業界重開的標準。她不滿指，美甲職員已長期佩戴口罩，但政府卻服務時間長而拒絕重開。

她又提到，美甲師所需的工具較少，加上經常「Gel甲」的市民難以太長時間不修甲，因此美甲師有可能會上門服務「救急」，但需要使用儀器的美容院則損失更大。她認為，美容業界一早已提出可按照牙醫的標準進行服務，佩戴口罩面罩、手套、及穿防護衣，但無奈政府仍不願為他們開綠燈。

她透露，不少美容院已萎縮，有人搬至較小的舖位，有人改為自由工作者，甚至有人已退休，「大家都睇唔明個前景」。她希望政府可以在疫情放緩的情況下，提高讓業界重新提供低風險的服務，並為業界重開訂立標準，市民得益之餘「業界有機會減少損失」。