相思灣村霸恃保護傘　水上活動店違令日日開

本港第5波疫情暫趨緩和，惟政府仍維持最嚴苛的防疫政策，不少按捺不住的市民湧到郊外參與活動，卻會隨時惹上官非遭重罰。東網記者連日直擊西貢相思灣村的水上活動店，均發現有人違反停業令開舖租艇，繼昨日(4日)有市民除罩划船後，今日(5日)再看見近20人取艇，村霸更在岸上「手指指」教導租艇人士。學者狠批村霸自恃保護傘在村內橫行，製造問題卻要公帑埋單，政府部門應全力追究以示公允。

由相思灣村村霸黃子洋經營的水上活動店連日來都有開店，雖然停業令勒令其不得營業，惟有人一於少理，繼昨日多人租艇出海，並被東網揭發有人不戴口罩後，今日中午再有大批客人到場取艇，記者更直擊黃在岸上「手指指」，要求客人自行落水取艇，而這批客人均有戴上口罩，二人一組，似是刻意符合防疫要求。而水上活動店對開海面有逾10隻獨木舟，有的二人一艇，有的則獨自划艇，亦有人玩立式單槳衝浪板。

記者觀察期間，有一輛警車到場巡查，據知警方已派一隻水警小艇，在相思灣與綠蛋島之間巡查，主要觀察有否違反禁聚令及口罩令。據知情人士指，由於租艇的客人一般在網上付費，令警方難以搜證，相信難以控告該水上活動店。

不過，執業大律師陸偉雄就指，水上活動店就如美容店及酒吧等場所一樣，必須遵守停業令，若有偷偷營業，執法部門可以用放蛇形式去搜證，只要證實租艇費過戶到該店的戶口，就可以憑該證據檢控店主，最高罰款5萬港元及判囚半年。至於光顧的市民不能獨善其身，一旦被證實光顧違規開業的場所，最高可罰款1萬港元。

對於黃子洋多次高調違令營業，香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強就指，水上活動店明明受制停業，其他受限場所都沒有開店時，唯獨其多次以走「法律罅」形式偷雞開店，難免令市民覺得背後有保護傘為其撐腰，而涉事店主早前亦僭建碼頭及佔用官地等，亦由公帑埋單，政府亡羊補牢卻始終未有追究其責任，理應向該涉事人追討所有款項，以示公允。