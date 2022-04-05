政Whats噏：方龍飛自稱「褲二代」　着「阿媽哩」唔會除

古詩有云：「慈母手中線，遊子身上衣」，代表父母親對子女嘅關愛。而離島區議員方龍飛近日就有新版本，變成「慈母手中線，阿飛身上衣」。原來佢着開嘅長褲不知不覺行到褲浪磨損，媽媽就默默幫佢縫補褲浪磨損位置，佢仲笑稱自己係「褲二代」添！

方龍飛今日(5日)喺Facebook貼文，話自己一家來自草根階層，喺知慳識儉嘅母親薰陶下，由細到大對物質都只係保持基本要求。自第5波疫情開始，佢須為若干需要家居隔離嘅街坊送食物同埋防疫用品，多咗出勤工作，不知不覺行到褲浪磨損喎。而佢嘅媽媽就拎出收藏喺鐵盒內嘅針線，並從一塊舊布簾剪出一小塊，默默地縫上褲浪磨損位置，避免佢尷尬或者造成浪費。

佢話早前同媽媽先後確診新冠肺炎，兩人均已康復，所以見到一頭白髮嘅媽媽康復後如往常拎起針線，真係覺得好欣慰啊。佢又話媽媽雖然係一個無受高等教育兼且唔打得嘅女人仔，但理解佢嘅工作，無令屋企添煩添亂之外，更默默為家庭補縫修漏。佢形容「飛媽愛在心，阿飛着在身」，佢呢條「阿媽哩」比任何名牌更舒適，仲話着咗唔好叫佢除返落嚟，叫大家唔好笑佢咁話喎。