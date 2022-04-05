紙紮店疫下生意挫10%　今年「護照機票」受歡迎　冀先人周遊列國

以往清明節都有大批孝子賢孫購買紙紮品拜祭先人，可惜逾2年的新冠肺炎疫情下人流大減，紙紮店生意大受打擊。東網記者今日(5日)到西營盤一帶巡視多間紙紮舖的銷售情況，只見貨量大多堆放在店外，惟購買人流卻不多。有紙紮舖老闆坦言，近日因清明節生意稍增，惟仍比去年生意額減約10%，加上運輸成本增加，營運壓力更大；至於今年較受歡迎的紙紮款式，除四季衣裳外，亦有不少護照、回鄉證、機票套裝等，老闆認為反映港人久久無法外遊，抗疫疲勞下亦希望先人可「周遊列國」。

紙紮舖老闆關先生表示今年生意額大減，比去年下跌約10%，「係呢兩、三日有啲生意，但都做唔到去年嗰個數(生意額)」，他認為除客流少之外，紙紮製品供應不足亦是主因，由於內地來港貨櫃減少，運輸成本增加，「一個櫃都要加幾千港元」，本港僅有小量較貴的手製紙紮，故來貨困難導致成本增加。他已盡量不加價，擔心若將成本轉嫁消費者，「現在市道都不好，你加價即係叫人走、叫人唔好買」。

另一紙紮舖老闆杜先生透露，今年客源減少，不少客人因無法回內地祭祖，故不再在港購買紙紮祭品，生意比去年更差，只餘疫情前的65%營業額，「上年疫情都唔係咁嚴重，今年(生意)就比較靜啲」。至於紙紮製品的款式方面，他坦言近年出現的防疫用品紙紮不太受歡迎，反而四季衣裳、名牌手袋，甚至護照、回鄉證、機票車票套裝等大受歡迎，他認為是由於港人開始抗疫疲勞，久未出國旅行，盼先人可多「出國遊玩」。

前來購買紙紮祭品的黎氏夫婦則認為價錢及分量與去年一樣，未有太大改變，估計可能是因為每年均買差不多的款式，今年亦未有購買太大量的紙紮製品，2人表示「都係為心安就算了」。