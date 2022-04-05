今增3254確診　包括16宗輸入　國泰英曼徹斯特航班禁來港

新冠肺炎疫情未平，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日(5日)新增1,658宗經核酸檢測確診個案，另有1,596宗經快速檢測呈報個案。換言之，本港新增3,254宗確診個案，當中包括16宗輸入病例，其中5人乘搭國泰航空客機由英國曼徹斯特出發，3人乘卡塔爾航空航班從多哈抵港，當局禁止相關航空公司航班着陸本港。第5波至今累計個案共1,165,183宗，其中732,622宗為經核酸檢測確診個案，432,561宗為快速檢測呈報個案。

另外，過去一天再多87名確診患者離世，醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻宣布，當中有81人昨日在公立醫院病逝，年齡最大100歲，包括38人為院舍院友；死者中有1人已打3針新冠疫苗。

今日的16宗輸入個案中，有14宗在機場發現，其中1宗上周六(2日)抵港，另外13宗為本周日(3日)抵埗。該14宗機場發現個案，有10人涉及國泰航空多個航班，包括5人乘國泰CX216航班由英國曼徹斯特出發、3宗乘國泰CX704航班由泰國來港、1宗乘國泰CX829由加拿大抵港、1宗乘國泰CX104由澳洲抵港；另有3人則乘卡塔爾航空QR818航班由多哈轉機來港，分別在土耳其、荷蘭及卡塔爾登機；餘下1宗乘TG600由法國抵港。

由於有兩航班出現超過3人確診，出發熔斷機制，當局禁止國泰航空從英國曼徹斯特出發的航班着陸香港，及卡塔爾航空由多哈起飛的航班亦停抵港。餘下2宗輸入病例則在檢疫酒店發現，分別涉新加坡及西班牙旅客。

昨日(4日)沒新增院舍爆疫，第5波疫情累計787間安老院舍受影響，殘疾人士院舍則有290間出現爆疫。目前爆疫院舍當中，有91間安老院舍出現新增個案，涉約119名院友及10名職員；有22間殘疾人士院舍亦有新增個案，涉26名院友及11名職員。

今日是清明節假期，有市民出外拜山、甚至野餐，歐家榮表示近兩天的疫情數字徘徊在約3千宗，雖然疫情有向下趨勢，但水平仍高，估計社區內仍有大量傳播鏈，故呼籲市民勿在此關鍵時間掉以輕心，應在之後的復活節假期做好防疫措施。對於市民精神健康方面，他指當局明白不少人感到很大壓力，尤其是有家屬感染及病逝，衞生署已設立相關熱線提供支援。