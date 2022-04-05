添87名確診者病亡　包括1名已打3針長者　第5波累計8136人歿　

本港新冠肺炎疫情持續，醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻今(5日)表示，死亡個案新增87宗，第5波疫情至今共錄8,136名死者，病死率為0.7%，整體死亡個案涉3,188女4,660男，年齡介乎11個月至112歲，年齡中位數為86歲，當中有8宗為兒科病人，18至59歲成年人有315宗，佔整體3.8%；7,802宗個案為60歲或以上長者，佔整體95.9%，單計80歲或以上的長者亦有5,765人，佔整體70.9%。

劉表示，死亡個案中有81人為昨日(4日)離世，包括55男26女，年齡介乎60歲至100歲，當中有38人來自院舍，有54人無打針、14人已打1針、12人已打2針，1位打了3針；當中有78人為65歲以上長者。昨日有3人為較年輕死者，分別1名為60歲、及2名63歲，60歲患者有糖尿病，晚期腎衰竭，亦有癌病，擴散到淋巴；63歲患者亦有癌病，擴散到骨；而另1名63歲患者為院舍院友，有高血壓，貧血，晚期腎衰竭。

此外，由於數據滯後，2月21日至4月3日期間，再有6名病人離世，包括4男2女，年齡介乎59至97歲。過去一日再1,447多人出院，另有逾4名病人入院後揭染疫，其同房逾5人列緊密接觸者；至今有共21,319名醫護確診新冠肺炎，其中19,388名員工已康復及返回工作崗位。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，有關疫情下市民精神健康方面，當局明白不少人感到很大壓力，尤其是有家屬感染及病逝，衞生署已設立相關熱線提供支援。