周末舉行「全民快測」　衞生署指新揭個案數視乎參與程度

早前宣布進行「全民強檢」最終變成「傳聞強檢」，港府近日派發防疫服務包時再呼籲市民於本周五(8日)起進行3天「全民快測」。對此，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮，今日(5日)在疫情記者會上亦鼓勵大眾參與其中，以盡早找出社區內的隱形個案，切斷傳播鏈並實施更適合的防疫措施，協助當局掌握疫情真實情況。但他表示現時無法判斷會發現多少個案，需視乎市民參與程度，而現時有足夠隔離設施容納「全民快測」後的新增病人，網上快測呈報系統亦能應付大量市民呈報。

至於私家醫生亦獲派新冠口服藥方面，他表示當局正改善電腦系統，包括「醫健通」電子健康記錄互通系統，讓之後私家醫生可直接為病人登記。

醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻就指，現時快速抗原檢測的平台每分鐘可應付1,000宗個案呈報，相信即使有大量個案呈報仍可應付得到。他認為院舍現時每天有長者確診，但未必出現大量新增病例，反而應觀察能否將社區內的長者隱形個案找出來，冀家人及社工可幫忙，讓長者做快測。如確診者超過60歲，即使只有些微不舒服，都應該盡快求醫，而指定診所即使沒預約亦會應診。

劉又稱，局方會配合私家醫生方面的口服藥安排。對於有病人未必能外出看醫生及取藥，他稱有關病人應更早出門前往診症，而非在病徵嚴重時才出外求醫，且口服藥亦要及早服用效用更佳。