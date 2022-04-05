防疫包派發頻甩漏　有市民至今未收到物資　憂無法自願快測

為配合今周五（8日）起一連三日進行全民自願快速檢測，港府日前向全港近300萬個家庭派發防疫服務包，惟東網接連收到市民投訴指至今仍未收到物資。有公屋居民指，物管職員反映防疫包最快在周四（7日）才分批派發，料整個屋邨需要數天才派畢，憂自己未能按時完成自願快測。有市民亦指，「三無」大廈住戶獲當局安排義工、公務員上門逐家逐戶派發物資，反觀公屋、私人屋苑派發安排則無妥善監管，質疑「做騷」多過做實事。

朗屏邨有居民透露，昨日向大廈職員查詢防疫包情況，對方指最快下周一（11日）才能派送，質疑未能按照政府目標，即上周六起計7日內完成派發。他再三跟進後，屋邨管理處回覆指仍未收到政府物資，預計最快須於後日起在屋邨內球場分批排隊領取。

該居民指全民快測即將展開，但物資未到手，質疑「咁樣我點做檢測呀？」。他續指，朗屏邨上月驗出污水樣本含新冠病毒時，民政處向全邨派發快測包，惟管理處從未發出相關通知，以致大多住戶懵然不知。派發接連出錯，他批評當局管理不善。

同樣情況亦發生有大圍顯徑邨。居民楊先生表示，昨日途經邨內球場發現又搭建帳篷，以為屋邨又圍封強檢，豈料是派發防疫包。他指，當局照顧三無大廈住戶需求，肯派人上門派發物資。相比之下，當局早前指物資免費派發，由各區民政事務處負責統籌，且市民領取時毋須輪候或登記等，他認為實際情況與出法有出入，更憂排隊而出現聚集播疫問題。

民政事務局昨表示，18區民政事務處周四起將設立約90個補漏拾遺派發站，運作至下周三，未收到物資的市民可前往領取。各派發站本周四、五會亦會向有需要人士派發快測包。