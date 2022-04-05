市民轉用上門美甲服務　店家月蝕30萬元　斥：停業意義何在

表列處所停業3個月，美甲業嘆「無辜」，老闆月蝕30萬港元經營困難，斥政府不理解行業運作，「應該叫啲官體驗下美甲服務」，再把美甲業與美容業拆分。陳小姐經營美甲店14年，現時在尖沙咀及銅鑼灣皆有分店，約有10名員工。她受訪時坦言，兩年的疫情間停業多次，經營者不斷倒蝕舖租之餘，員工「無工開無糧出」，不少人已轉行。另外，不少市民已改為使用上門的美甲服務，陳無奈指「咁停業的意義何在」。

她提到，美甲服務過程中客人及美甲師皆不用脫口罩，而且二人最少相隔兩前臂的距離，某程度上比髮型屋的傳播風險更低。由於不少市民習慣了使用美甲服務，無法自行進行缷甲等程序，如剪髮同理，所以不少人無奈之下只能在疫情間預約上門美甲服務，「咁到底點解要停業」。

她認為，政府在制訂防疫措施時沒有考慮各行業的具體運作，令市民難以得悉政府關閉處所的界線。作為傳統美甲業的經營者，陳亦擔心現時市民的消費模式已轉變，加上不少員工在停業間已轉行或轉當自由工作者，日後即使重開，亦難以維持往日的營業額，「客人同員工我哋都用咗好多時間先儲到返嚟，唔係咁容易再搵得番」。

陳小姐指出，現時每個月維持店舖的開支約需30萬港元，數月來無法營業令經營出現問題，直言「我對依行有熱情，但我都要諗點樣生存」。問及政府的資助，她則表示「我唔使你(政府)貼錢畀我，我可以自力更生」，希望政府可以停止把美甲業與美容業一概而論。