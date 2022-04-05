涉多宗新冠個案　大埔富亨邨亨隆樓等25廈納強檢

再多25個指明地方涉及多宗新冠肺炎個案，均被納入強檢名單！政府今日(5日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該25個地方的人士，須於明日至後日(6日至7日)期間進行病毒檢測。

3個月內曾經檢測呈確診(即陽性)結果的人士，包括衞生署已記錄的確診個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試個案，毋須接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，除上述經快速抗原測試染疫並已作出申報者，必須按相關強制檢測通告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合通告要求，換言之，快速抗原測試無驗出病毒(即陰性)結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。如任何人士在強制檢測驗出確診，將和其他核酸檢測或自行快速抗原測試而申報所發現的確診個案一樣，都會按分層分流的治療策略去處理，其隔離安排，以及其同住人士的檢疫安排，與其他確診個案沒有分別。

涉及多宗新冠肺炎個案的地點如下：

1.葵涌石蔭邨勇石樓

2.葵涌葵涌邨夏葵樓

3.沙田瀝源邨榮瑞樓

4.屯門富健花園4座

5.天水圍天慈邨慈輝樓

6.大埔富亨邨亨隆樓

7.牛池灣彩虹邨金華樓

8.九龍灣麗晶花園16座

9.大圍文禮閣4座

10.屯門新圍苑新奐閣

11.元朗水邊圍邨山水樓

12.上水清河邨清照樓

13.筲箕灣興東邨興豐樓

14.鴨脷洲利東邨東平樓

15.秀茂坪曉麗苑曉安閣

16.油塘鯉魚門邨鯉興樓

17.馬鞍山欣安邨欣悅樓

18.大圍美田邨美庭樓

19.沙田愉翠苑愉政閣

20.屯門美樂花園5座

21.天水圍天瑞邨瑞勝樓

22.香港仔石排灣邨碧園樓

23.慈雲山慈樂邨樂旺樓

24.黃大仙黃大仙下邨龍泰樓

25.將軍澳尚德邨尚智樓