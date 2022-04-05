准飛髮卻無美甲　市民指甲過長「反晒甲」　斥防疫政策無稽

新冠肺炎疫情之下百業蕭條，其中，美容行業多次停業，除令一眾愛美女士們深受困擾，亦嚴重影響美容業及美甲業生意。東網記者今日(5日)到尖沙咀一帶視察，發現多間美甲店仍然停開，有市民直言指甲過長「反晒甲」，坦言以往每月均會光顧美甲店，現時只能靠上門美甲服務，非常不便又認為美容行業生意受挫，從業員慘遭牽連，政府對美甲店及理髮店「雙重標準」，批評防疫政策令人費解。

市民關小姐表示自己每個月均會到美甲店美甲，現時美甲業停業數個月令她大受影響，幸好有相熟的朋友從事美甲師，可進行單對單上門服務，但仍感不便及困擾。至於政府將在本月21日放寬防疫措施，屆時可能重開美甲店，關則指未有立即預訂美甲服務，因擔心「頭一浸都好多人」，而且或未能如期於當天成功重開，故打算在美甲店重開一段時間後另行預約。

愛美的雲妮小姐對政府多次暫停美甲店營業亦感不便，「咁整開(美甲)唔整，梗係唔得啦，扮靚一定要架嘛」。她表示本身亦有美甲習慣，但最近因美甲店關門其指甲過長，形容「反晒甲咁啦」，惟有「自己用指甲銼挫囉」。為盡快恢復美麗指甲，她指已率先預約本月21日去美甲，期望當天美甲店可成功復業，因早前已在多次傳出重開消息時屢次預約，卻未能成功美甲，並盼望各行各業都可盡快復常。

另一市民周小姐表示有到美容院做面部美容的習慣，她認為美容行業已停業多月，除自己未能美容能到麻煩外，亦擔心從業員生計受影響，且疫情下生活更見艱難，惟政府補助亦或未能成功支援行業，直言「如果佢哋(美容業)有得開工嘅話，搵返嚟嘅錢一定多過佢哋(政府)嘅補助囉」。周亦認為髮型屋與美甲店同樣需佩戴口罩才可提供服務，但美甲店卻仍停業實在「令人費解、無從稽考」。