私營骨灰龕場1年僅多1間獲發牌　團體斥政府「龜速」審批

本港公屋要輪候，陰宅都要等！規管私營骨灰龕場發牌制度的《私營骨灰安置所條例》生效近5年，惟審批進度極度緩慢，即使私營骨灰安置所發牌委員會已於去年1月31日定下「死線」，要求各龕場需交齊所需文件及資料等，但截至上月初，仍只有7間獲政府發牌，較去年同期僅增多1間龕場。換言之，市民要繼續為陰宅「爭崩頭」。有關注團體批評政府審批速度緩慢，促政府加快進度。

早於2018年，已有3.5萬先人輪候食物環境衞生署公眾龕位，平均輪候時間為50個月，長達超過4.1年。至於全港約170宗私營龕場申請中，共涉及144間處所，截至上月10日，僅有約5%，即7間龕場獲發牌照，較去年增1間；另有33間遭拒、15間撤回申請；至於批准豁免書的則只有1間，與去年一樣。

各界關注骨灰龕法案大聯盟召集人謝世傑批評，政府審批進度不理想，認爲部門之間「上上落落」拖慢進度，導致申請個案無限積壓。他又說，對比去年同期，僅有再多1間龕場獲發牌，至於批准豁免書龕場的數量維持不變，反映政府處事「龜速」。

政府於2017年6月30日就《私營骨灰安置所條例》刊憲，規定私營骨灰龕場必須領有牌照才可售賣或新出租龕位。