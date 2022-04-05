政Whats噏：回南天招討厭　林超英痛失洗衣機

春回大地，雖屬萬物復甦嘅季節，然而潮濕嘅天氣會導致牆身、地板都濕𣲷𣲷，甚至出現霉菌情況，可謂相當惱人。尤其是住得近海或山嘅話，潮濕情況尤其嚴重。被網民指為最刻苦、多年來都同冷氣機隔絕嘅天文台前台長林超英，亦都話一年四季當中，最頂唔順就係春天，而近日「回南天」亦導致佢部洗衣機報廢，之不過出名節約嘅佢，唔知會唔會買部新嘅呢？

林超英今日(5日)喺社交平台分享「回南天」現象，指「回南天」出水嘅條件就係先有幾日低溫天氣將牆壁冷卻，即粵語「凍到入心」，之後有溫暖氣流從南海到來，而春天嘅乍暖還寒，則正好提供咁樣嘅條件。

之不過，佢亦都指出正正係呢個情況，「回南天」下牆壁同地板都會出水，令人好討厭。而佢屋企部洗衣機裏面嘅線路板，喺10幾日前嘅潮濕天氣中短路，就此報銷。

不過被問到會唔會物色一部新嘅洗衣機時，佢就話當然會買，亦指洗衣機係機械運作，比起製冷嘅電器耗電較少，加上政府亦有「四電一腦」嘅回收政策，提升電子廢物嘅回收率，算係賦予佢部舊洗衣機「第二生命」喎！

面對潮濕嘅春天，林超英都會有節制咁用抽濕機。至於即將來臨嘅夏天，佢就話要避免盛暑中輾轉難眠，強調唔需要開冷氣㗎，佢話由於人對腳唔會太感受到熱，只要就寢時使用15CM直徑嘅USB風扇，調校角度吹向頭同肩膊，呢種習習涼風係最符合慳電原則，仲指用兩把風扇「分分鐘凍到醒」添！佢慨嘆以前邊有冷氣，只不過喺依家啲人用慣咗咁解！

季節更易，日照時間亦有所變化，不過林超英就話無刻意調整自己嘅作息時間，仲指「好多嘢做，邊有咁早瞓」喎。睇嚟夜瞓呢種城市人嘅習慣，林超英亦難以免俗。