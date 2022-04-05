國泰等4航空公司抵港客機現病例　均禁止來港7天

因應國泰航空、卡塔爾航空、新加坡航空，以及馬來西亞航空近日有抵港乘客確診新冠肺炎，衞生署今日(5日)引用第599H章《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》，禁止上述航空公司分別從英國曼徹斯特、多哈、吉隆坡及新加坡的抵港客機着陸香港7天。

根據署方資料，國泰航空營運於昨日(4日)由英國曼徹斯特飛抵香港的航班(CX216)，有4名乘客經入境後驗出病毒；而卡塔爾航空昨日從多哈飛抵香港的航班(QR818)，有3名乘客確診。故該2間公司明日(4日)至下周二(12日)期間，分別從曼徹斯特及多哈出發的航班禁止着陸本港。

另外，新加坡航空營運於上周五(1日)由新加坡飛抵香港的航班(SQ894)，以及馬來西亞航空營運於本周日(3日)由吉隆坡來香港的航班(MH072)，各有1名乘客中招及1人未能符合第599H章指明的條件，該2間公司從新加坡及吉隆坡出發的航班，今日至下周一(11日)期間禁止着陸香港。