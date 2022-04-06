警破東涌非法賭檔　拘9名男女包括9旬老婦

大嶼山警區特遣隊警員經深入調查後，昨日(5日)下午4時30分，展開反非法賭博行動，突擊搜查東涌逸東邨一公屋單位，搗破一個非法賭檔，檢獲多副麻雀及相關賭具，並拘捕賭檔內的2男7女，警方相信行動已經成功粉碎區內一間地下竹館。

其中一名姓盧(58歲)女子及一名姓羅(94歲)老婦，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》（第599G章）。另外2男5女(41至60歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

警方提醒市民，經營非法賭博場所及在非法賭博場所內賭博均屬嚴重罪行，市民切勿以身試法。警方將繼續採取執法行動打擊非法賭博活動。根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及監禁7年。而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，一經定罪，可被判處罰款5萬港元及監禁9個月。為防止新型冠狀病毒病疫情繼續在社區擴散，市民應繼續嚴格遵守預防及控制疾病的相關規例。警方會在不予警告的情況下，果斷向違例人士進行拘捕或票控等執法行動。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。